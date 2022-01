Nota UFFICIALE: positivo al Covid-19 | Nuovo forfait per Juventus-Napoli

Ci sarà un altro assente per la sfida tra Juventus e Napoli, il giocatore è risultato positivo al Covid-19: la nota ufficiale del club

Non c’è pace per la Serie A, travolta come il resto del Paese dall’ondata di casi legati al Covid-19: nuovo positivo e forfait per Juventus-Napoli.

Quella che sarà il big match del primo turno del girone di ritorno del campionato italiano rischia seriamente di essere privo di tanti protagonisti. Nel pomeriggio, infatti, il Napoli ha annunciato tramite una nota ufficiale: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere”. Tra bianconeri e azzurri il numero degli assenti per la sfida sta diventando sempre più importante: Luciano Spalletti non avrà a disposizione nemmeno il terzino portoghese.