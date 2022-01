Calciomercato Inter, addio in prestito | Annuncio UFFICIALE del club

In attesa di muoversi in entrata, l’Inter annuncia ufficialmente un addio in attacco: il giocatore saluta Inzaghi in prestito

Ieri è iniziato ufficialmente il mercato in Serie A e tutte le big del campionato italiano cercano rinforzi: prima, però, bisognerà sfoltire le rose.

In serata l’Inter ha annunciato ufficialmente un addio in attacco tramite una nota sui profili social della società. “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento del calciatore Facundo Colidio al Club Atletico Tigre: l’attaccante argentino viene ceduto a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2022″. L’argentino classe 2000 tornerà in Sudamerica per fare esperienza e mettere minuti nelle gambe: la società meneghina, in ogni caso, non vuole perdere il controllo del giocatore. Per il prossimo anno Colidio giocherà con il Club Atletico Tigre, prima di tornare a disposizione di Simone Inzaghi.