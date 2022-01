Calciomercato Inter, doppio spiraglio per Marotta | In attesa del via libera

Calciomercato Inter, Marotta a caccia di rinforzi per Inzaghi: il dirigente si muove per la doppia pista e attende risposte positive

Può godere certamente di una maggiore tranquillità in questa sessione di mercato di gennaio, rispetto alle altre compagini italiane, l’Inter. Non solo in virtù del primo posto in classifica e dell’accenno di fuga, ma anche perché i nerazzurri non sembrano avere necessità stringenti.

Di certo, Marotta e Ausilio qualcosa proveranno a fare, nell’ottica di migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ma senza assilli, qualora dovessero esserci delle opportunità si coglieranno, diversamente non sarà un dramma rimanere nella situazione attuale. Il rinforzo, come noto, l’Inter lo cerca sulla sinistra, provando a spostare Dimarco nei tre di difesa e mettendo un altro giocatore ad alternarsi con Perisic sulla fascia mancina. Il nome più caldo degli ultimi giorni è senza dubbio quello di Lucas Digne, in uscita dall’Everton. Finora, dai ‘Toffees’ sono arrivati soltanto no alle richieste di prestito senza obbligo. Ma, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, dopo l’arrivo di Mykolenko l’Everton sta per mettere a segno anche il colpo Patterson dai Rangers. Dunque una apertura per il francese sarebbe ancora possibile. Ma non è l’unico nome seguito da vicino.

Calciomercato Inter, non solo Digne: si cerca il sì anche di Bensebaini

L’Inter segue da mesi anche la pista Bensebaini. Il laterale del Borussia Monchengladbach, affrontato lo scorso anno, piace per le qualità di spinta e, ciò che non guasta, ha maturato in Germania anche un certo vizietto del gol. 16 gol in 71 presenze e un piede caldissimo sui calci da fermo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, caccia ai rinnovi: incontro e cifre per Brozovic, pessimismo Perisic

Come riportato da ‘Sky Sport’, i nerazzurri sono al lavoro e, nel caso in cui i tedeschi aprissero al prestito, ci si fionderebbero di corsa. Potrebbe pesare, però, il fatto che il giocatore sarà impegnato in coppa d’Africa con l’Algeria.