Serie A, gli arbitri di Juve-Napoli e Milan-Roma: tutte le designazioni

L’AIA ha reso note le designazioni degli arbitri per la prima giornata di ritorno di Serie A: ecco chi dirigerà i due big match Juve-Napoli e Milan-Roma

Finalmente riprende il campionato di Serie A, con una breve pausa natalizia che è servita per ricaricare le pile a molti calciatori. Dopo l’ultima partita giocata il 22 dicembre scorso, il 6 gennaio come di consueto si tornerà in campo per il turno infrasettimanale che apre l’anno 2022.

E si riaprirà con il botto, dal momento che sono previsti due big match niente male. Il primo è ovviamente Juventus-Napoli, che come prevedibile sta facendo già discutere da settimane a causa della questione Covid e positivi, già abbastanza numerosi nell’una e nell’altra squadra. Ma il precedente dello scorso anno ha creato chiaramente un’attesa particolare. L’altra sfida importantissima è Milan-Roma, un doppio incrocio fondamentale nella lotta scudetto e in quella Champions League. Lo spettro Covid resta e preoccupa, tanto che qualche dubbio cominciava a sorgere anche sui giornali sull’effettiva disputa dei primi due turni di campionato.

Serie A, Milan-Roma e Juve-Napoli a Chiffi e Sozza: le designazioni della 1a giornata di ritorno

Invece tutto regolare, con i protocolli che entrano in azione in ogni società per permettere gli allenamenti e lo svolgimento delle partite. Come di consueto a un paio di giorni dall’inizio della giornata di campionato, l’AIA ha reso note le designazioni degli arbitri, ormai abbastanza attese. La prima giornata di ritorno di Serie A, che da quest’anno non combacia con quella di andata, prevede Juve-Napoli e Milan-Roma, oltre agli altri otto match. Per la sfida dell’Allianz Stadium alle 20.45 il fischietto è stato affidato all’arbitro Sozza, con Giallatini e Preti assistenti, Mercenaro IV Uomo e Irrati al Var con Meli AVar. A ‘San Siro’ dirigerà invece Chiffi, con Vivenzi e Ranghetti come assistenti, Abisso IV Uomo, Aureliano al Var e Costanzo AVar.

La capolista Inter, di scena a Bologna, sarà diretta da Ayroldi (Doveri al Var), Lazio-Empoli a Giua e Atalanta-Torino a Giacomelli. Di seguito le designazioni complete:

BOLOGNA – INTER h. 12.30

AYROLDI

GALETTO – CIPRESSA

IV: MASSIMI

VAR: DOVERI

AVAR: ALASSIO

SAMPDORIA – CAGLIARI h. 12.30

CAMPLONE

CECCONI – VECCHI

IV: SANTORO

VAR: GUIDA

AVAR: BACCINI

LAZIO – EMPOLI h. 14.30

GIUA

DEI GIUDICI – MORO

IV: MIELE G.

VAR: BANTI

AVAR: DI IORIO

SPEZIA – H. VERONA h. 14.30

MARIANI

PAGANESSI – PAGNOTTA

IV: MINELLI

VAR: VALERI

AVAR: VALERIANI

ATALANTA – TORINO h. 16.30

GIACOMELLI

DE MEO – CAPALDO

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

SASSUOLO – GENOA h. 16.30

MANGANIELLO

DI VUOLO – MASSARA

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PERETTI

MILAN – ROMA h. 18.30

CHIFFI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO

SALERNITANA – VENEZIA h. 18.30

SACCHI

LIBERTI – SCHIRRU

IV: COSSO

VAR: ORSATO

AVAR: TEGONI

FIORENTINA – UDINESE h. 20.45

FOURNEAU

BOTTEGONI – MUTO

IV: GARIGLIO

VAR: MASSA

AVAR: BRESMES

JUVENTUS – NAPOLI h. 20.45

SOZZA

GIALLATINI – PRETI

IV: MARCENARO

VAR: IRRATI

AVAR: MELI