Calciomercato Roma, c’è l’offerta | Mourinho ha dato l’ok

Roma a caccia del primo colpo per il mercato invernale: presentata l’offerta, c’è anche il benestare di Mourinho

Nel corso della prima parte della stagione, José Mourinho ha fatto capire come la rosa a sua disposizione sia troppo corta e abbia bisogno di innesti. Su questo la dirigenza sta valutando vari profili, ma su uno in particolare i discorsi sembrano essere piuttosto avviati. Si tratta di Ainsley Maitland-Niles, classe 1997 in forza all’Arsenal.

Il giocatore inglese sta trovando pochissimo spazio nelle fila dei ‘Gunners’ e potrebbe dunque lasciare Londra per approdare in un club che possa garantirgli un maggior minutaggio. La Roma, in questo senso, sembra essere l’opzione giusta, visto che necessita proprio di un giocatore come lui. Esterno puro perfetto per un 3-5-2, in grado anche di disimpegnarsi come terzino, ma anche come centrocampista, l’inglese sarebbe una valida alternativa a Karsdorp e all’occorrenza potrebbe anche essere impiegato come centrale di centrocampo. Un profilo duttile, di esperienza internazionale, ma che compirà 25 anni quest’anno: tutte caratteristiche che possono certamente fare comodo.

Roma, dall’Inghilterra: offerta per Maitland-Niles

Stando a quanto riferito da ‘The Athletic’, la Roma avrebbe infatti presentato all’Arsenal una prima offerta per il giocatore. Un prestito di sei mesi con diritto di riscatto in estate. Un’operazione che ha ricevuto il benestare di José Mourinho, che spera di poter avere presto a disposizione nuovi volti, tra cui l’esterno inglese. I giallorossi, riferiscono dall’Inghilterra, vorrebbero riuscire a vendere in estate tre esuberi come Under, Kluivert e Pau Lopez (attualmente tutti e tre in prestito in Francia) e da qui ricavare un tesoretto importante che possa permettere, tra le varie operazioni da compiere, anche il riscatto di Maitland-Niles.

Desiderio del club capitolino e del tecnico portoghese è di avere a disposizione l’inglese quanto prima, ma da Londra ancora non è arrivata la tanto attesa risposta. Anzi, sembra che i tempi possano allungarsi prima di poter ricevere la replica dell’Arsenal. E questo per la Roma può certamente rappresentare un problema: perciò i capitolini potrebbero decidere di virare su altri obiettivi vista la necessità di provvedere a nuovi rinforzi.