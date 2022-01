Calciomercato, ora è UFFICIALE: firma il rinnovo di contratto

Annuncio ufficiale di calciomercato: il big ha firmato il rinnovo di contratto, resta per un altro anno

Trentasette anni e non mostrarli. Thiago Silva non smette, anzi rilancia e lo fa con il Chelsea. Il club londinese ha annunciato il rinnovo di contratto del difensore brasiliano per un altro anno.

L’ex Milan ha firmato fino al 2023, prolungando quindi il precedente accordo in scadenza a fine stagione. Con ventidue presenze e già due gol in stagione, Thiago Silva resta uno dei pilastri della squadra di Tuchel. Un Chelsea che ha diversi calciatori in scadenza proprio nel reparto difensivo: chiuso l’accordo con l’ex Psg, per la dirigenza dei campioni d’Europa c’è ora da fare i conti con i più complicati casi Rudiger e Christensen.

LEGGI ANCHE >>> Chelsea, futuro Lukaku: la risposta di Conte

Per entrambi i difensori le probabilità di un addio gratis al termine di quest’anno calcistica non sono basse con anche le italiane che monitorano la situazione.