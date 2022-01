Roma, incidente stradale per Abraham: ecco cosa è successo

Piccola disavventura per Tammy Abraham, coinvolto in un incidente stradale mentre si dirigeva a Trigoria per l’allenamento

Non è cominciato in maniera così esaltante il 2021 per diversi giocatori della Roma. In primis i tamponi effettuati a Trigoria prima di riprendere gli allenamenti post-vacanze natalizie, hanno portato in dote due positivi. Il primo è Borja Mayoral, l’altro non è stato comunicato.

Oggi, invece, è arrivata la comunicazione dal club giallorosso di un terzo positivo emerso dai tamponi effettuati ieri. Si tratta di Daniel Fuzato, che ha confermato il tutto sottolineando però di non avere sintomi e di non vedere l’ora di tornare presto insieme alla squadra. Con cui però non si era allenato in questi giorni, dal momento che aveva avuto un contatto diretto con un positivo. Da ieri è partito il suo isolamento, per cui a rigor di logica farebbe ancora in tempo a essere convocato per Roma-Juventus. Oggi però anche Tammy Abraham è stato protagonista di una piccola disavventura stradale prima dell’allenamento mattutino in programma alle 11 a Trigoria.

Roma, Abraham coinvolto in un piccolo incidente stradale: cosa è successo

Tammy Abraham è rimasto coinvolto in un piccolo incidente stradale all’altezza del centro commerciale Euroma2, nel quartiere dell’Eur, a circa 10 chilometri dal centro sportivo di Trigoria. Alla guida del suo Porsche Cayenne, l’attaccante inglese è entrato in collisione con una utilitaria. Abraham è subito sceso dalla vettura per controllare che stessero tutti bene e non ci fossero feriti, ed effettivamente così era. Tanto che, come riportato da ‘ilmessaggero.it’, non è stato necessario neanche l’intervento dei vigili. Dopo aver sbrigato le varie pratiche, l’attaccante della Roma ha raggiunto Trigoria per partecipare all’allenamento insieme al resto della squadra.