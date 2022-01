Gol e spettacolo a Stamford Bridge: Chelsea-Liverpool finisce 2-2

Gol, emozioni e spettacolo a Stamford Bridge nella super sfida tra Chelsea e Liverpool: 2-2 il risultato finale

Un match giocato a ritmi intensissimi, ricco di emozioni e di occasioni: insomma, un grande spot per il calcio. Chelsea-Liverpool andato in scena a Stamford Bridge è terminato 2-2 e ha saputo regalare gol e spettacolo. Reti tutte siglate nel primo tempo, con i ‘Reds’ che sono stati rimontati dopo essere passati in doppio vantaggio.

Nonostante le assenze tra campo e panchina, con Klopp out a causa del Covid e Lukaku escluso dopo le dichiarazioni rilasciate recentemente, la partita che va in scena a Londra è bellissima. Apre le danze Mane al 9′ e Salah raddoppia al 26′ dopo essere stato imbeccato da Alexander-Arnold ed essersi presentato tutto solo davanti a Mendy. Il Chelsea però reagisce: Kovacic trova un super gol con un destro al volo da fuori area al 42′ e quattro minuti più tardi, al primo minuto di recupero, Pulisic, imbeccato da Kante, fredda Kelleher e sigla il 2-2 finale. Nella ripresa tante emozioni, ma nessun gol. A sorridere è soprattutto il Manchester City, che allunga in vetta su entrambe le compagini. Ora la squadra di Guardiola ha 10 punti di vantaggio sui ‘Blues’ e 11 sulla squadra di Klopp, che però ha una gara da recuperare.

Chelsea-Liverpool 2-2

Marcatori: Mane (L) 9′, Salah (L) 26′, Kovacic (C) 42′, Pulisic (C) 45′ + 1′