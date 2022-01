Calciomercato, addio Lukaku | C’è già la data

Novità sul futuro di Lukaku: la rivelazione da parte dell’ex compagno di squadra in merito alla vicenda legata al centravanti belga ex Inter

Attorno a Romelu Lukaku continuano a susseguirsi voci e dubbi. Il centravanti belga, dopo l’intervista rilasciata in cui apriva le porte ad un possibile ritorno all’Inter, è rimasto escluso dalla super sfida di oggi contro il Liverpool in programma a Stamford Bridge. Il tecnico Tuchel infatti ha preferito non convocarlo: segno di come le dichiarazioni dell’attaccante, nell’ambiente ‘Blues’ non siano affatto piaciute.

E in merito al futuro del giocatore, arriva una rivelazione da parte di un ex compagno di squadra. L’ex portiere statunitense Tim Howard, ex compagno di Lukaku ai tempi dell’Everton, ha infatti rivelato un importante retroscena. Howard, oggi opinionista alla televisione americana ‘Nbc’, ha infatti annunciato di aver ricevuto un messaggio dal classe 1993.

Chelsea, incontro Tuchel-Lukaku: lo svela Howard

Così ha parlato Howard: “Mi ha scritto e mi ha detto che ci sarà un altro summit lunedì – riportando poi anche le parole dell’ex compagno – ‘Potrò dirti di più dopo. Adesso la situazione è troppo calda’ mi ha detto”. Parole importanti, che sottolineano dunque come già nella giornata di domani il manager tedesco e l’attaccante si incontreranno per un appuntamento faccia a faccia.

Howard ha poi sottolineato di “Non essere d’accordo con la decisione di Tuchel” di escludere Lukaku dalla partita contro il Liverpool. Una decisione che il tecnico ha giustificato a ‘Sky Sports Uk’ affermando di voler “Proteggere il clima pre-partita, perché la cosa è diventata troppo rumorosa a poche ore da un match così importante”. Di certo però la situazione in casa Chelsea resta spinosa e il clima caldissimo: staremo a vedere cosa potrà emergere dall’incontro in programma domani.