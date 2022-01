Calciomercato, Lukaku in Serie A: “Scambio a gennaio”

Le parole di Lukaku hanno scatenato la reazione di Tuchel: per il belga si parla ora di ritorno in Italia a gennaio, scambio di prestiti

Tuchel ha usato il pugno duro con Romelu Lukaku. L’intervista in cui l’attaccante belga confessava di non trovarsi bene al Chelsea e prometteva un ritorno all’Inter ha causato la reazione del manager del club campione d’Europa.

Niente sfida con il Liverpool per il bomber ad accendere ulteriormente le voci sul suo futuro lontano dai Blues e di un possibile ritorno in Italia. Un’ipotesi che non può non tenere conto dell’investimento estivo fatto dalla società di Abramovich per strapparlo all’Inter e del ricco ingaggio che il calciatore percepisce a Londra. Considerazioni che rendono complicato rivedere Lukaku nell’immediato nuovamente in Serie A anche se nel calciomercato tutto è possibile. Lo è anche un’ipotetico scambio che veda il belga trasferirsi fin da subito nel nostro campionato, in uno scambio con un attaccante di una big italiana.

LEGGI ANCHE >>> Lukaku innesca il domino: super bomber alla Juventus

Calciomercato Serie A, Mazzocchi: “Scambio con Lukaku a gennaio”

Sul futuro di Lukaku in Serie A parla anche, tramite Twitter, il giornalista della ‘Rai’ Marco Mazzocchi. Sul social ha, infatti, scritto: “Un esperto di calciomercato (non io, quindi) mi ha detto che il Chelsea starebbe parlando con un Club italiano per uno scambio di prestiti già a gennaio. Parla di Lukaku e del giovane attaccante di questo Club.“.

Nessun’altra informazione su quale squadra può essere coinvolta anche se a permettersi un big come Lukaku possono essere poche squadre del nostro campionato e, considerando la presenza di un giovane attaccante nella presunta trattativa, il campo si restringe ulteriormente.