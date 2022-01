Milan-Roma, UFFICIALE: due nuovi positivi | Le richieste della Serie A

Il Covid-19 continua a mettere in seria difficoltà la Serie A. Alle porte del big match tra Milan e Roma, spuntano due nuovi positivi

Il Covid-19 non lascia in pace l’intera Serie A e il mondo del calcio. Il virus attanaglia i massimi club del nostro campionato e non risparmia nessuno.

Negli ultimi giorni, i nuovi positivi stanno spuntando praticamente in ogni club, mettendo a serio rischio lo svolgimento delle competizioni. L’incubo torna stringente e anche la Roma deve farci i conti. Il club giallorosso, infatti, ha tutta l’intenzione di ben figurare contro il Milan a San Siro, dopo un’affermazione convincente contro l’Atalanta. José Mourinho vuole dare continuità di gioco e prestazioni, ma anche lui deve fronteggiare i contagi che tornano a preoccupare i capitolini.

LEGGI ANCHE >>> Roma, addio UFFICIALE all’improvviso: ha rotto con Mourinho, già arrivato il sostituto

Milan-Roma, due positivi nel gruppo squadra: il comunicato

La Roma gela i tifosi, a quattro giorni dal big match del 6 febbraio, con due nuove positività al Covid-19. Di seguito il comunicato ufficiale: “L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari dopo la pausa delle attività della Prima Squadra, due calciatori – vaccinati – sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”.

Insomma, non c’è proprio da stare allegri per la situazione in Serie A e nello specifico della Roma. Il match contro il Milan rappresenta uno spartiacque decisivo per dare un nuovo volto alla stagione. Vedremo nelle prossime ore come si evolverà la situazione, con il Covid-19 sempre più pressante per il calcio come per le nostre vite. E poi c’è un Milan-Roma da onorare e che, per entrambe, è assolutamente decisivo.

Inoltre, è iniziata la riunione straordinaria di Lega e diversi club hanno chiesto di poter rinviare la giornata del 6 gennaio, come riporta ‘Repubblica’. Situazione tutta da monitorare, con i contagi che continuano ad aumentare.