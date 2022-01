Calciomercato Milan, club costretto a vendere | Via con lo sconto

Arrivano importanti novità sul mercato del Milan, con la società che non può più resistere: cessione con lo sconto

Il mercato dei rossoneri doveva essere di tranquilla gestione: nessuna urgenza e antenne dritte per eventuali occasioni, ma l’infortunio di Simon Kjaer ha stravolto tutti i piani.

Ora il club meneghino deve necessariamente intervenire con un rinforzo in difesa, per consegnare a Stefano Pioli un giocatore che possa fare le veci del danese anche in termini di leadership. Un compito non semplice, specialmente perché il Milan non vuole uscire dal seminato e vuole portare a casa un giocatore giovane e di prospettiva. Insomma, chi riesce a soddisfare quasi tutte le caratteristiche è Sven Botman ed il quasi è relativo solamente al costo. Anche sotto questo aspetto, però, potrebbe essere arrivata la svolta.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Theo, dal PSG al Chelsea. Il Milan e il francese hanno già deciso

Calciomercato Milan, svolta per Botman | Il Lille concede lo sconto

Sven Botman ha tutto per essere un grande colpo ed un rinforzo importante per la retroguardia di Stefano Pioli. Il centrale olandese è cresciuto molto negli ultimi anni, guidando la difesa del Lille, ed ora sembra essere pronto per una grande squadra. I suoi 21 anni, poi, fanno di lui un profilo altamente gradito da Paolo Maldini. Il punto di svolta relativo al prezzo sembra essere arrivato.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, il club francese avrebbe l’urgenza di cedere e sarebbe disposto a concedere uno sconto al Milan: il prezzo di Botman, quindi, scenderebbe da 30 a 20 milioni. Questa richiesta calmierata potrebbe rappresentare la svolta, visto che quella è la cifra massima prefissata dai rossoneri per il colpo in difesa. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo e Botman si avvicina a grandi falcate a vestire la maglia del Milan.