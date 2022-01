Calciomercato, Lukaku all’Inter: il rifiuto che spiazza tutti

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito alla situazione di Romelu Lukaku con sullo sfondo il ritorno all’Inter: la scelta

In casa Chelsea non sono state particolarmente apprezzate le parole di Romelu Lukaku in merito ad un suo eventuale e futuro ritorno all’Inter. Dichiarazioni al miele nei confronti della sua ex squadra, mentre quella attuale non ha gradito, con tanto di scelta di Tuchel di escludere clamorosamente il centravanti dalla super sfida contro il Liverpool. Lukaku infatti non è stato neanche convocato, e la vicenda si arricchisce sempre di nuove sfaccettature.

Una decisione molto forte che ha inevitabilmente acceso nuovamente su ‘Big Rom’ i fari del calciomercato. Un’ipotesi, quella del ritorno in Italia, che però non può non tener conto dell’altissimo investimento operato dal Chelsea in estate per strapparlo all’Inter, senza contare anche l’ingaggio monstre del centravanti, che proprio in Serie A ha fatto registrare il miglior rendimento in carriera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Lukaku in Serie A: “Scambio a gennaio”

Calciomercato Inter, la scelta sul ritorno di Lukaku: arriva il rifiuto

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio ai possibili scenari futuri relativi a Lukaku, che ora dovrà provare a riconquistare prima di tutto la fiducia dell’ambiente Chelsea, e di Tuchel in primis. Difficile infatti rivedere il centravanti belga nell’immediato nuovamente in Serie A anche se le vie del mercato sono infinite.

LEGGI ANCHE >>> Supercoppa Inter-Juventus, decisione UFFICIALE sul rinvio

A tal proposito nel sondaggio odierno vi abbiamo posti di fronte ad un bivio relativo proprio al ritorno all’Inter di Lukaku. Il 56,4% dei votanti non vorrebbe rivedere il numero 9 del Chelsea nella Milano nerazzurro. Al contrario il restante 43,6% gradirebbe un ritorno nel club di Suning del centravanti che fin qui ha messo a referto appena 7 reti in 18 apparizioni con la maglia dei ‘Blues’.