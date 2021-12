Sarri beffa Inter e Napoli, si prepara il colpo per la difesa

La Lazio di Sarri è pronta a beffare Inter e Napoli in chiave calciomercato, si prepara il colpo per la difesa

Obiettivo esterno sinistro per il mercato di gennaio. La sessione invernale è ormai alle porte e la Lazio vaglia molteplici nomi per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri. Le prestazioni troppo altalenanti hanno infatti messo in risalto i punti carenti della squadra capitolina, che studia le mosse di gennaio e della prossima estate.

Qualora non arrivasse già in inverno un mancino, riporta il ‘Corriere dello Sport’, Sarri in estate chiederà a Lotito e Tare di fare un tentativo per Emerson Palmieri del Chelsea, oggi in prestito al Lione. Sempre che sia ancora acquistabile dagli inglesi. I francesi, infatti, vantano un diritto di riscatto esercitabile a fine stagione e hanno già negato ai Blues la possibilità di riprendere Emerson a gennaio dopo l’infortunio di Chilwell. Il Campione d’Europa la scorsa estate è stato seguito con molto interesse anche da Napoli e Inter.

Calciomercato Inter e Napoli, c’è anche la Lazio per Emerson Palmieri

Al tecnico toscano Emerson piace da tempo avendolo già conosciuto durante l’esperienza al Chelsea. Classe 1994, è nazionale azzurro ed è stato vicino al ritorno in Italia ad agosto, quando Spalletti provò a portarlo a Napoli.

L’esterno, dal canto suo, ha sempre speso parole dolci per Sarri. Il Lione oggi gli garantisce un ingaggio da 2,5 milioni, parametri elevati che lo rendono un acquisto non è ipotizzabile a gennaio. Tra i profili usciti per l’immediato, infine, figurano Reinildo del Lille e Kurzawa del Paris Saint-Germain.