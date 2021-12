Inter, ritorno di fiamma a gennaio | Chance per Marotta

L’Inter si muove per il mercato di gennaio, per i nerazzurri c’è un nome che torna d’attualità: Marotta prova a regalarlo a Inzaghi

Rispetto ad altre big del nostro campionato, l’Inter è quella più ‘tranquilla’ e con meno necessità di mettere a segno acquisti a gennaio. I nerazzurri, tuttavia, proveranno a cogliere le occasioni che si presenteranno, come da modus operandi consueto di Beppe Marotta.

La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di essere ancora la squadra da battere in campionato, ma qualche rinforzo ulteriore farà sicuramente piacere al tecnico. Qualcosa si sta muovendo, come noto, per la fascia sinistra. L’allenatore vuole spostare in maniera pressoché definitiva Dimarco come braccetto di centrosinistra della difesa, dunque sull’esterno occorrerebbe una alternativa a Perisic. Il nome caldo di questi giorni è quello di Lucas Digne, in rotta con l’Everton. I ‘Toffees’ hanno aperto ad una cessione, ma, per adesso, soltanto in prestito con obbligo di riscatto. Una soluzione non troppo gradita all’Inter, che vorrebbe invece il solo diritto, per avere maggiori margini di manovra in estate. Si attendono novità da Liverpool e ulteriori aperture, ma, qualora l’Everton fosse irremovibile sulle sue condizioni, Marotta sta già lavorando all’alternativa.

Calciomercato Inter, Kostic subito si può: ecco come

Calciomercato.it qualche settimana fa vi aveva raccontato dell’interesse dell’Inter per Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Un indizio a favore dei nerazzurri è il passaggio del serbo sotto l’ala di Alessandro Lucci come procuratore, un nome ormai di casa ad Appiano Gentile visti i vari assistiti in squadra. L’Inter conta sulla volontà del laterale di lasciare la Germania a fine stagione, ma forse i tempi potrebbero anche essere accelerati.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, l’Inter potrebbe proporre all’Eintracht una sorta di prestito ‘ponte’, a titolo oneroso, come anticipo sull’operazione da concretizzare in estate e che potrebbe aggirarsi, sul totale, intorno ai 10 milioni di euro. Non sarà facile, ma qualcosa potrebbe sbloccarsi in queste settimane.