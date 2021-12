Altro che Lukaku-Inter, è un altro ritorno il grande colpo del calciomercato

Lukaku apre al ritorno all’Inter ed incendia il mercato: ma può essere un altro ritorno il colpo più importante per la Serie A

Lukaku accende il mercato con le sue dichiarazioni sull’Inter. Il belga apre al suo ritorno in nerazzurro, chiede scusa per l’addio estivo e fa trasparire tutto il suo rammarico per come è andato via da Milano.

Parole che hanno, inevitabilmente, incendiato il dibattito sul bomber del Chelsea con i tifosi interisti che si sono divisi tra chi lo riabbraccerebbe subito e chi, invece, non riesce a perdonarlo. Proprio le parole di Lukaku sul ritorno all’Inter sono il pretesto per ipotizzare più o meno suggestivi nelle big di Serie A e non solo. Lo abbiamo fatto anche noi di Calciomercato.it proponendo un sondaggio su Twitter chiedendo se ci fosse la possibilità, quale sarebbe il ritorno più utile. A sorpresa non c’è Lukaku-Inter in cima alla preferenze di risposta.

Calciomercato, Juventus-Pogba: è il ritorno più utile

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🔥 #Lukaku si propone di tornare all'#Inter. Secondo voi, se ci fosse la possibilità, quale sarebbe il ritorno più utile❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 31, 2021

Il ritorno di Lukaku all’Inter, infatti, ha raccolto il 27,5% di preferenze, precedendo quello di Pessina all’Inter (16,7%) e di Bernardeschi alla Fiorentina (5,8%). In cima però c’è il ritorno di Pogba alla Juventus che raccoglie il 50% di voti.

Una scelta plebiscitaria che spiega anche perché il nome del francese ricorre con frequenza nelle voci di mercato della Juventus. Come raccontato da Calciomercato.it, i bianconeri avrebbero voluto anticipare il ritorno a gennaio ma, anche a causa della vicenda plusvalenze, hanno rinviato l’assalto a Pogba alla prossima estate.