Calciomercato Milan, mossa a sorpresa | Scambio ‘obbligato’ e Inter ko

Il Milan va a caccia sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per aumentare il livello della rosa. Nuova strategia dei rossoneri per mandare ko Inter e Juventus

Il Milan di rincorsa. I rossoneri sono stati protagonisti di un grande inizio di stagione, insieme al Napoli, ma ora l’Inter ha portato a termine il sorpasso, piazzandosi in testa alla classifica.

La crescita della squadra di Stefano Pioli è comunque evidente e potrebbe essere supportata anche da alcuni colpi importanti sul calciomercato. Anche non da subito, ma a partire dalla prossima estate. Una situazione su cui Paolo Maldini potrà fare perno è quella relativa Tommaso Pobega. Il giovane centrocampista in forza al Torino sta mostrando grandi qualità in questa stagione, diventando un beniamino per i tifosi granata, e non è impresa da tutti. Urbano Cairo spingerà per la permanenza, ma un nuovo ostacolo è pronto a frapporsi tra il gioiello e i supporter piemontesi. Ed è qui che si gioca la strategia del Diavolo. Come riporta ‘TuttoSport’, infatti, Maldini ha già chiesto addirittura 40 milioni per il classe 1999. Una cifra altissima, ma che ha sullo sfondo nuovi intenti per il Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve e Milan, clausola pagata | Arriva in città

Calciomercato Milan, Pobega per un nuovo colpo: la strategia

La richiesta a sorpresa, rivela il quotidiano torinese, potrebbe avere uno scopo ben preciso. Non a caso il Torino aveva già sparato alto per Gleison Bremer, chiedendo 35 milioni. Troppi per i rossoneri, ma cifra giustificata dalla folta concorrenza presente per il calciatore. Oltre a Maldini e Pioli, infatti, Inter e Juventus tengono d’occhio il centrale, pronti a un vero e proprio assalto.

La carta Pobega potrebbe stravolgere nuovamente gli scenari e dare al Milan una posizione prioritaria per arrivare a Bremer, ma non solo. Sono ancora diversi, infatti, i nomi in ballo tra il Torino e i rossoneri. In primo luogo, Andrea Belotti, in scadenza di contratto e al passo d’addio dopo diversi anni da protagonista in Piemonte. E poi c’è anche quel Rade Krunic che entra nelle rotazioni del Milan, ma che al Torino potrebbe trovare maggiore spazio ed efficacia. Scenari tutti da verificare sul calciomercato, ma pronti ad accendersi e non per forza quest’estate.