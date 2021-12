Calciomercato Inter, colpo a sorpresa in Serie A | Tris da urlo per Inzaghi

L’Inter programma il calciomercato, individuando i profili giusti per il gioco di Simone Inzaghi. I nerazzurri preparano il colpo a sorpresa in Serie A

L’Inter si gode la testa della classifica, ma con gli occhi per puntati sul calciomercato, alla ricerca dei colpi giusti per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Se non a gennaio, sicuramente in estate, i nerazzurri sono pronti a muoversi per arrivare a elementi giovani e che potrebbero inserirsi al meglio nello scacchiere del tecnico ex Lazio. Iniziamo dalla difesa, dove da tempo la Beneamata ha messo nel mirino il profilo di Matthias Ginter. Il calciatore ha annunciato il suo addio al Borussia Moenchengaldbach e l’Inter è in prima fila per metterlo a disposizione di Inzaghi. Non è, però, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’unico nome già nel mirino dei milanesi. La Rosea si sbilancia su un tris di colpi che potrebbe cambiare tanto nel futuro dei nerazzurri e soprattutto nelle scelte a disposizione del tecnico ex Lazio.

Calciomercato Inter, tris di nomi: spunta il profilo di Djuricic

Innanzitutto, è importante soffermarsi sulla situazione relativa la fascia sinistra. L’addio di Kolarov pare ormai imminente, con Dimarco che potrebbe essere impiegato stabilmente e con maggiore continuità come alternativa a Bastoni e sempre meno come vice-Perisic. A sinistra, invece, potrebbe essere messo a segno un nuovo colpo di piede mancino. Stiamo parlando di Lucas Digne. L’ex Roma piace non poco, ma l’Everton chiede l’obbligo di riscatto.

Occhio anche alla situazione in attacco. Spunta un nuovo nome, infatti, che stuzzica i nerazzurri e si tratta di Filip Djuricic. Con il Sassuolo i discorsi in piedi non sono poco e conducono direttamente ai nomi di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Oltre a loro, quello di Djuricic potrebbe rappresentare un’occasione niente male. In scadenza a giugno 2022, infatti, potrebbe accordarsi con i nerazzurri e rappresentare una possibilità in più alle spalle dei titolari. Soprattutto con l’eventuale uscita di Alexis Sanchez, una chance da non dimenticare e che nei prossimi mesi potrebbe surriscaldarsi non poco.