UFFICIALE | Juventus, un positivo al Covid: il comunicato

Caso di positività al Covid nella Juventus: il club bianconero ha diffuso il comunicato del nuovo contagio

Continua l’aumento dei positivi al Covid anche nel mondo del calcio. Ormai anche la Serie A sta facendo i conti con la nuova ondata del coronavirus e i casi non mancano.

A farne le spese anche la Juventus, con il giovane Koni de Winter risultato positivo al Covid come da comunicato del club bianconero. Il giovane calciatore fa parte dell’Under 23 anche se quest’anno è stato impiegato anche in prima squadra da Allegri.

Come si legge nella nota diramata dalla società piemontese de Winter sta già osservando le norme previste. Inoltre la Juventus, che riprenderà la sua attività domani, specifica che “applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie”. La positività del difensore si unisce a quella dei suoi quattro compagni di squadra (Enzo Barrenechea, Gabriele Boloca, Marco Da Graca e Marco Raina) e di due ragazzi della Primavera.

Juventus, de Winter positivo al Covid

La prima squadra è attesa alla ripresa dalla sfida contro il Napoli in programma il 6 gennaio. Una partita molto discussa anche per le positività emerse nella squadra azzurre, con la memoria al rinvio e alle polemiche dello scorso anno. Proprio di oggi la notizia della guarigione sia di Insigne che di Fabian Ruiz con il solo Lozano che risulta attualmente alle prese con il Covid.