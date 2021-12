Calciomercato Inter, Inzaghi trema | Il Real riprova l’assalto

Il Real Madrid non alza bandiera ‘blanca’ per il gioiello dell’Inter: gli spagnoli pronti a riprovare l’assalto la prossima estate

Denzel Dumfries ha conquistato tutti all’Inter dopo un inizio di stagione difficile in nerazzurro. L’ex PSV Eindhoven ha stentato nella prima parte, finendo puntualmente relegato in panchina all’ombra di Darmian.

La svolta dopo l’infortunio dell’italiano, con il nazionale olandese che a suon di prestazioni e gol (tre nelle ultime quattro partite di campionato) ha guadagnato la fiducia dell’ambiente e un posto da titolare nello scacchiere di Inzaghi. Dumfries adesso convince e inizia a scrollarsi di dosso la pesante eredità di Hakimi sulla corsia di destra.

Calciomercato Inter, Dumfries vola con Inzaghi: il Real Madrid torna minaccioso

Le perfomance del classe ’96 hanno attirato anche l’attenzione di altri grandi club a livello internazionale, tra cui spicca il Real Madrid come conferma in Spagna ‘Diario Sport’. Già in estate il sodalizio merengue aveva puntato il giocatore, prima del blitz vincente dell’Inter che per circa 13 milioni di euro si è assicurata i servigi dell’olandese che ha firmato un contratto fino al 2025 con i campioni d’Italia.

Il Real non smette comunque di corteggiare l’esterno destro e la prossima estate potrebbe tentare un nuovo assalto per strapparlo all’Inter. La stampa spagnola non esclude infatti un altro tentativo dei ‘Blancos’ per il nazionale orange assistito da Raiola. Intanto è Inzaghi a godersi le prestazioni di Dumfries, nuovo punto di forza dell’Inter.