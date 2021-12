CMIT TV | Inter, Biasin rivela: “Nuovo acquisto in un caso”

L’Inter si prepara al prossimo calciomercato, decidendo entrate, uscite, ma anche possibili scambi all’orizzonte. Fabrizio Biasin fa il punto sul centrocampo e non solo

Il calciomercato di gennaio è ormai arrivato e tutti i club, dalle big a chi deve rincorrere in coda alla classifica, preparano i possibili colpi che potrebbero modificare o anche stravolgere le gerarchie per i principali obiettivi della stagione.

Anche l’Inter non è da meno. Per ora i nerazzurri guardano tutti dalla vetta della classifica, dopo una seconda parte di girone d’andata all’altezza delle aspettative. Il sorpasso su Napoli e Milan si è consumato e ora la squadra di Simone Inzaghi non ha intenzione di mollare neanche un centimetro per mantenere il primato. E per farlo dovrà guardare anche al calciomercato, alla ricerca delle occasioni giuste per migliorare ulteriormente la squadra. Non sarà facile dato che, almeno a livello numerico, l’Inter pare praticamente completa: per questa ragione, dovranno verificarsi delle uscite. E di questo ne ha parlato in maniera approfondita anche Fabrizio Biasin.

Calciomercato Inter, tra scambi e possibile uscite: il punto di Biasin

Il noto giornalista si è soffermato ai microfoni della CMIT TV dapprima su un possibile scambio con la Roma: “Villar-Vecino? Mi sembra più una roba mediatica che possibile”. Segue un punto generale sul calciomercato: “L’Inter ha 11 titolari e 11 alternative, l’unico che non ce l’ha è Brozovic. A meno che qualcuno non vada a bussare alla porta dell’Inter e chiedere la cessione, nessuno arriverà all’Inter. Sto parlando di Kolarov, Vecino, Sensi, solo allora l’Inter ragionerà su sostituti, altrimenti no. Il gruppo di lavoro è completo e funziona bene”.

E uno dei temi caldi sul tavolo dei nerazzurri resta quello relativo il rinnovo di Marcelo Brozovic. Il croato è un perno del gioco di Inzaghi, ma ancora manca l’accordo totale per il prolungamento. A tal proposito, Biasin rivela: “Sono ottimista, ma non ho certezze come non le ha nessuno”.