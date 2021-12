Calciomercato, arriva il netto rifiuto | Via libera per Juventus e Inter

Il no all’operazione mantiene viva la possibilità di un suo approdo in Serie A, ovviamente nella prossima estate. Occasione da Parigi per Inter e Juventus

Il calciomercato è spesso fatto di ‘occasioni’ che un bravo dirigente deve essere in grado di saper cogliere. Con esse si sono vinti scudetti, addirittura Champions League. Le ‘occasioni’ sono tali perché, proprio in questo momento di crisi, possono aiutare a rinforzare una squadra senza un eccessivo esborso economico, perlomeno lato cartellino.

Ci sono ‘occasioni’ a zero, facendo riferimento ai giocatori sprovvisti o che saranno sprovvisti di contratto fra qualche mese – vedi i giocatori in scadenza a giugno 2022 – e quelle quasi a zero, diciamo anche low cost che includono tutti quelli che faticano a trovare spazio nell’attuale squadra. E che, di conseguenza, possono essere acquistati a condizioni vantaggiose. Magari è/sarà il caso di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese che, per l’appunto, non sta riuscendo a imporsi nel Paris Saint-Germain nel quale è approdato l’estate passata a parametro zero. E dopo che nei mesi precedenti, prima che scoppiasse la ‘bomba’ Suning, fu molto vicino ad accordarsi con l’Inter.

Proprio i nerazzurri, assieme alla Juventus che avrebbe tanto bisogno di alzare la qualità della mediana di Allegri, possono tornare sulle sue tracce in estate qualora la sua situazione a Parigi non fosse mutata. A quel punto entrambe potrebbero tentare la via del prestito, con annesso diritto di riscatto. Ostacoli? L’età, considerato che l’ex Liverpool compierà 32 anni il prossimo 11 novembre; l’ingaggio di quasi 10 milioni di euro netti fuori naturalmente dalla portata di Juve e Inter. A meno che il Psg dica sì a un contributo del pagamento di metà stipendio…

Il Psg ha di fatto già messo sul mercato il classe ’90 olandese, come conferma la notizia di ‘El Nacional’. Stando al portale catalano i parigini avevano raggiunto una intesa col Barcellona, squadra a cui Wijnaldum è stato vicinissimo prima di accettare la corte o meglio la super offerta dell’emiro, per la cessione dello stesso ai catalani nell’imminente finestra di gennaio. L’affare non si è fatto e non si farà, però, perché è arrivato il no di Xavi.

Calciomercato Juventus e Inter, Xavi gioca a favore: Barcellona fuori dalla corsa a Wjnaldum

Il neo tecnico del Barça non saprebbe che farsene di Wijnaldum, il centrocampo è al completo. L’uscita di scena dei blaugrana dalla eventuale corsa all’ex Liverpool può essere comunque una buona notizia per Inter e Juve, nel caso ovviamente volessero davvero fare un tentativo per lui.