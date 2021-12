Kessie indica la via: nuovo trequartista per Pioli, tra sogno e realtà

Nuova idea per le trequarti, Kessie indica la via: tra sogno e possibile colpo, Pioli pronto a cambiare volto al suo Milan

Il 2021 del Milan si è chiuso con il successo contro l’Empoli. Un successo importante per la squadra di Stefano Pioli, che è riuscita a rialzare la testa dopo il pareggio contro l’Udinese e il ko contro il Napoli, che hanno fatto perdere terreno dall’Inter.

Una vittoria, dunque, davvero preziosa, che ha permesso al mondo rossonero di andare in vacanza col sorriso e di guardare al futuro con ottimismo. Il match contro i toscani ha dato anche un’indicazione tattica, che potrebbe portare il Milan a muoversi diversamente sul mercato.

Il Covid ha restituito un Brahim Diaz per nulla all’altezza. Lo spagnolo, decisivo nella prima parte della stagione, sta faticando a ritrovarsi. Stefano Pioli, contro l’Empoli, ha così deciso di puntare – un po’ a sorpresa – su Franck Kessie come trequartista.

Una scelta che ha decisamente premiato, visto che l’ivoriano ha realizzato due gol. Una scelta che potrebbe spingere il Milan a rivedere – come detto – le sue idee sul mercato. Il girone di andata ha dimostrato che alla squadra di Stefano Pioli serve un trequartista, che possa alternarsi con Brahim Diaz.

Calciomercato Milan, sogno Milinkovic-Savic. Barak, la realtà

Si potrebbe così puntare su un profilo completamente diverso dallo spagnolo. Un calciatore che aggiunga centimetri, inserimenti e muscoli. Un calciatore, che che possa permettere una maggiore copertura dietro e che sia bravo di testa. Il profilo ideale, che ha in se tutte queste caratteristiche, c’è e porta il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore sarebbe perfetto (non è comunemente visto come un trequartista ma interpreterebbe benissimo il ruolo) ma il suo prezzo appare proibitivo.

Difficile che la Lazio se ne privi per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Un altro calciatore, che ha caratteristiche diverse, ma che potrebbe comunque quella fisicità che serve ai rossoneri è Antonin Barak, che sta ricoprendo proprio il ruolo di trequartista al Verona.

Un nome non nuovo per la dirigenza rossonera, che potrebbe tornare a pensarci seriamente. Per strapparlo ai gialloblu serve una cifra sui 15/20 milioni di euro ma piace anche in Premier League.