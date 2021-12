Calciomercato Inter, Marotta gioca d’anticipo | Triplo colpo in Serie A

L’Inter è pronta a fare la voce grossa sul calciomercato. Marotta è pronto a condurre l’assalto per tre obiettivi in Serie A

L’Inter segue la sua strada, sul campo come sul calciomercato. La scorsa estate, i nerazzurri hanno dovuto portare a termine cessioni importantissime per sistemare i conti. Gli addii di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku sono state perdite cruciali in rosa, ma la società ha saputo attutire il colpo.

A distanza di alcuni mesi, anche grazie ai sacrifici fatti, i margini di spesa potrebbero essere un po’ di più. E, quindi, i rinnovi di contratto, cruciali per mantenere l’ossatura della squadra, e anche qualche colpo in canna. L’Inter è prima in classifica e qualificata per gli ottavi di Champions League, ma ora è tempo di programmare anche il futuro e i possibili colpi in entrata. Beppe Marotta scandaglia il mercato alla ricerca dei nomi giusti per migliorare la rosa nerazzurra e una buona soluzione è pescare i talenti che si stanno mettendo in evidenza in Serie A. I principali obiettivi giocano nel Sassuolo, ma andiamo con ordine, valutando il tris di nomi che il club milanese cerca sul calciomercato.

Calciomercato Inter, triplo colpo in Serie A: non solo Scamacca

Marotta è pronto a scatenarsi e, a partire da giugno, valuta tre colpi niente male per la sua Inter, come riporta il ‘Corriere dello Sport’. Iniziamo dalla difesa: Gleison Bremer è un profilo che piace e sta dimostrando tutta la sua affidabilità al centro della difesa del Torino. La sua valutazione è sui 20-25 milioni e gradirebbe la destinazione nerazzurra. Poi si guardi solo in casa Sassuolo. In primo piano, c’è Davide Frattesi. Il centrocampista è esploso in questa stagione in Serie A: gol, assist e tanto talento. L’Inter per lui vorrebbe impostare un’operazione alla Sensi. In attacco, il mirino è puntato su Gianluca Scamacca. Nei radar da mesi, su di lui si è mossa anche la Juventus. La valutazione, però, è sempre più alta e ora si attesta sui 30-35 milioni.