Inter, senti Skriniar: “Una nuova esperienza all’estero non è mai male”

Milan Skriniar ha parlato della sua situazione contrattuale non chiudendo ad un’esperienza all’estero: le parole del difensore slovacco

Milan Skriniar nel corso di un’intervista al ‘Corriere della Sera’ racconta la sua esperienza all’Inter: dagli allenatori avuti al futuro con il contratto in scadenza nel 2023.

C’è prima spazio per i tecnici con cui ha avuto modo di lavorare con le differenze tra Conte e Inzaghi: “Conte è un martello, ti inculca la mentalità vincente, la assimili pure se non vuoi. Inzaghi è come un compagno di squadra, ci capisce, ci parla, scherza e ride con noi. Con Conte si scherzava sì, ma di più quando avevamo già vinto lo scudetto”.

LEGGI ANCHE >>> Contatti con Inter e Juventus | Insigne fa tremare il Napoli

Poi la frase sul futuro: “Un’esperienza all’estero non è mai male, anche se all’Inter e a Milano sto bene. Non penso di andare via, ma non si sa mai cosa può succedere. Non stiamo ancora parlando di rinnovo”. Infine spazio al campo: “Liverpool? Credo nell’Inter. Scudetto? Sì, siamo favoriti”