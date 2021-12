Assemblea d’urgenza in vista | Possibile stop al campionato

In mattinata prevista una assemblea di urgenza tra i club, si valuta un possibile stop al campionato per l’emergenza Covid

La Serie A va in vacanza dopo il turno di campionato prenatalizio. Gli scenari del calcio italiano nel 2022 sono comunque tutti da definire, per vari motivi. Che vanno dal caso Salernitana all’emergenza Covid che potrebbe influire sul pubblico all’interno degli stadi, e non solo.

In attesa delle decisioni odierne del Governo, che dovrebbe sancire l’obbligo di tampone per i grandi eventi, ivi incluse le gare negli stadi, anche per i vaccinati, grande attenzione su cosa potrebbe succedere in Serie B.

Negli ultimi giorni, diversi focolai nelle squadre del campionato cadetto. Fin qui, rinviate Benevento-Monza e Lecce-Vicenza, ma non si tratta delle uniche situazioni a rischio. In generale, le squadre che hanno riscontrato vari giocatori positivi sono Ascoli, Alessandria, Como, Monza, Lecce, Spal, Pisa, Vicenza e Pordenone. Ecco perché nell’assemblea dei club indetta d’urgenza dal presidente Balata per stamattina alle 9.30 si potrebbe decidere per lo stop al campionato durante le vacanze natalizie. Le due giornate previste per il 26 e 29 dicembre, dunque, verrebbero rinviate. Si attendono novità importanti in merito.