Serie A, UFFICIALE: otto squalificati. Inzaghi perde un big

Ecco i calciatori fermati dal Giudice Sportivo in vista della ventesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi perde il centrocampista

Ieri sera con Empoli-Milan e Napoli-Spezia è andato in archivio il girone di andata del campionato di calcio di Serie A.

I giocatori da oggi sono in vacanza e ritorneranno ad allenarsi in vista della ventesima giornata, che andrà in scena nel 2022, il prossimo 6 gennaio.

L’Inter, che ha chiuso, in testa, con quattro punti di vantaggio sul Milan, riprenderà la corsa allo scudetto, a Bologna e lo farà senza uno dei suoi protagonisti, Hakan Calhanoglu.

Serie A, squalificati: stop anche per Freuler

Il turco, come si evince dal comunicato della Lega di Serie A, è uno degli otto calciatori squalificati per la ventesima giornata. Sono stati tutti fermati per un turno: stop anche per Remo Freuler dell’Atalanta, Dalbert del Cagliari, Sturaro del Genoa, Askildsen della Sampdoria, Mario Rui del Napoli e Mattia Caldara e Tanner Tessmann del Venezia