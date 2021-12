Udinese-Salernitana: la decisione UFFICIALE del Giudice sportivo

Il match tra Udinese e Salernitana non si è disputato per la mancata presentazione della squadra granata per via del divieto di trasferta imposto dall’Asl di Salerno

Il Giudice sportivo si è espresso in merito a Udinese-Salernitana, match dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A non disputatosi perché l’Asl di Salerno – considerate le positività al Covid-19 nel gruppo squadra – ha vietato ai granata di Colantuono di partire alla volta di Udine.

Il Giudice sportivo ha però deciso di non decidere, nel senso che ha rinviato la decisione su Udinese-Salernitana. Ricordiamo che il club granata aveva preannunciato ricorso in caso di sconfitta per 3-0 a tavolino.

Udinese-Salernitana, Marino: “La Lega ha il dovere di tutelare la regolarità del campionato”

“La posizione ufficiale è che la Lega non ha, giustamente, rinviato la partita e noi in ossequio al regolamento siamo tenuti a presentarci in campo – le parole pronunciate martedì, prima della partita non giocata, dall’arrabbiato Direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino – La Lega ha il dovere di tutelare la regolarità del campionato e che non venga rinviata una partita per una positività di un giocatore. Noi siamo andati a giocare a Roma con la Lazio con 7 giocatori con il Covid e con l’allenatore compreso. Eppure abbiamo vinto 1-3 in quell’occasione. La Lega ha fatto quello che è doveroso. Vedremo cosa succederà, ma c’è una peculiarità rispetto a Juventus-Napoli, ossia che la Salernitana avrebbe dovuto prendere un charter e non un aereo di linea”, aveva concluso Marino.