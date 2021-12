Buffon, frecciata a Ronaldo: “Con lui la Juve ha perso il suo DNA”

Buffon ha rilasciato una lunga intervista, dal Parma e il suo futuro alla Juve e Cristiano Ronaldo: le dichiarazioni del portiere 43enne

Gianluigi Buffon si racconta in una lunga intervista rilasciata all’emittente messicana ‘TUDN’. Una lunga chiacchierata con l’ex compagno Hristo Stoichkov dal Parma e il suo futuro fino alla Juventus e l’ultima esperienza dello spogliatoio condiviso con Cristiano Ronaldo.

Il portiere ha parlato dell’ultima Juve di Ronaldo, lanciando anche una frecciata sull’impatto del portoghese, e del suo futuro dopo il Parma. Ecco le dichiarazioni dell’estremo difensore anche su Donnarumma e il rimpianto Champions League.

CRISTIANO RONALDO – “La Juve ha avuto la possibilità di vincere la Champions League l’anno in cui è arrivato Cristiano Ronaldo, quello in cui io ero al Paris Saint-Germain. Ma non so cosa sia accaduto. Quando sono tornato, negli ultimi due anni, abbiamo lavorato bene con Cristiano, però credo che sia sia perso il DNA come squadra”.

CHAMPIONS LEAGUE – “Come dico sempre, il fatto che non abbia vinto la Champions League mantiene ancora vivo il mio spirito competitivo. Mi mantengo in forma e rispetto la mia professione. Se l’avessi vinta mi sarei già ritirato, perché non avrei nessun altro obiettivo importante da raggiungere”.

DONNARUMMA – “In questo momento ci sono cinque-sei portieri che sono i più forti. Oblak, Courtois, Neuer, ter Stegen, Donnarumma. Però non c’è ancora nessuno una spanna o due sopra gli altri. Chi potrebbe diventarlo è Donnarumma, che potenzialmente nei prossimi anni potrebbe staccare gli altri”.

FUTURO DOPO PARMA – “Stati Uniti o Messico? Sono esperienze che a me piacerebbero. Dopo aver portato il Parma in Serie A, magari mi rimane un anno per un’ultima esperienza. Non si sa mai”.

RITIRO – “Dopo il ritiro caratterialmente rimarrò sempre così. A me piace la vita, sono uno positivo. Se mi chiedi cosa farò in futuro, ti dico che non lo so. Conoscendomi, mi piacerà migliorarmi in qualsiasi aspetto. Imparerò l’inglese, farò corsi da manager. Sono tutte cose che mi hanno sempre appassionato”.