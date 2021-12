Ha conquistato Conte, arriva il dietrofront per gennaio

Antonio Conte è pronto ad un dietrofront in vista del mercato di gennaio: il tecnico conquistato dal calciatore

Ha avuto la sua occasione e l’ha saputa cogliere a volo. Antonio Conte sembra essere stato conquistato da un calciatore finora ai margini del Tottenham. L’emergenza Covid ha avuto anche un risvolto tutto sommato positivi per gli Spurs: consentire al neo-tecnico di valutare anche alcuni uomini che finora avevano trovato meno spazio.

Uomini come Steven Bergwijn, dato praticamente come sicuro partente a gennaio ed ora più vicino alla riconferma. Accostato anche alla Serie A, in particolare al Milan, ma soprattutto ad Ajax e Siviglia, l’esterno olandese è riuscito ad attirare l’attenzione di Conte nella gara di coppa contro il West Ham, con un gol e un assist. Un rendimento frutto anche del lavoro in allenamento con il manager salentino che ha dovuto lavorare con un gruppo più ristretto a causa dei positivi al Covid.

Calciomercato, dietrofront Conte: Bergwijn verso la conferma

Così, come spiega ‘skysports.com’, ora l’addio di Bergwijn non è più così scontato. Del resto anche Conte ha speso parole di elogio per l’olandese nei giorni scorsi. “Queste due settimane mi hanno aiutato e hanno aiutato Steven a capire cosa voglio da lui e dagli altri con cui ci siamo allenatori. Abbiamo provato a sfruttare questo periodo per migliorare i calciatori che avevamo a disposizione”.

Missione compiuta se Conte dice che “Steven è un giocatore totalmente coinvolto in ciò che voglio, in ciò che chiedo ai calciatori”.