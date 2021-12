Calciomercato Juventus, l’addio è doloroso | Se lo prende Conte

Nel futuro della Juventus potrebbe esserci un addio doloroso sul mercato: ad aggravare la situazione ci sarebbe l’inserimento di Conte

I bianconeri potrebbero essere tra i protagonisti del prossimo mercato, avendo diverse lacune da colmare: le esigenze di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese ha individuato i principali problemi della Juventus in questo inizio di stagione: un centrocampo troppo fragile e la mancanza di un bomber di razza. Questi potrebbero essere i reparti in cui la società interverrà con dei rinforzi, anche se lo scenario economico in cui dovrà muoversi non è dei migliori. Nel futuro del club, inoltre, potrebbero esserci degli addii pesanti e ad aggravare la situazione ci sarebbe anche un ulteriore fattore: sono Conte e Paratici a volere il grande colpo.

Calciomercato Juventus, de Ligt si allontana | Conte lo vuole al Tottenham

Le parole di Mino Raiola hanno scosso l’ambiente bianconero, che ora sta entrando nell’ordine di idee di perdere Matthijs de Ligt in futuro. Alle esternazioni del noto agente, anche se in maniera indiretta, ha risposto l’amministratore delegato Arrivabene e la spaccatura appare evidente. In estate, poi, si attiverà la clausola rescissoria che permetterebbe a qualsiasi club di aggiudicarsi il centrale olandese senza passare dalla Juventus. Certo, il prezzo per farlo è davvero caro: 150 milioni di euro.

Molti sarebbero i club interessati all’ex Ajax, come ha sottolineato lo stesso Raiola: Barcellona, Real Madrid, Manchester City e PSG sono tutte destinazioni possibili. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, poi, tra le società più interessate a de Ligt ci sarebbe anche il Tottenham. Fabio Paratici è l’uomo che ha portato l’olandese a Torino e lo conosce alla perfezione, ma anche Antonio Conte sarebbe un grande estimatore del difensore. Il tecnico salentino, dopo aver interrotto il dominio della Juventus in Serie A, potrebbe anche portare via de Ligt a Massimiliano Allegri.