Calciomercato, dal Napoli alla Juventus: “Trattativa ben avviata”

Annuncio clamoroso in ottica calciomercato Juventus e Napoli. Vicino il passaggio dal club di De Laurentiis a quello di Agnelli

Amici mai. Juventus e Napoli si affronteranno il prossimo 6 gennaio alla ripresa del campionato nella prima giornata di ritorno in Serie A. Uno scontro diretto da vincere a tutti i costi: i bianconeri di Allegri per riavvicinarsi alla zona Champions e gli azzurri di Spalletti per continuare a cullare il sogno scudetto.

Un big match che arriverà a tre giorni dall’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Difficile pensare che Juve e Napoli possano concludere affari vista la rivalità, ma in diretta su ‘Radio Radio’ è stata sganciata una bomba clamorosa. Alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, magari da affiancare a Cherubini, il presidente Agnelli starebbe pensando a Cristiano Giuntoli. C’è di più: ci sarebbe già una trattativa ben avviata per il suo approdo a Torino. Gli esperti di mercato dell’emittente romana sottolineano i rapporti non idilliaci con il patron De Laurentiis e fanno anche il nome del suo possibile erede in azzurro, ossia Petrachi.

Calciomercato Juventus, Giuntoli nuovo DS: le ultime

Dalle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, tuttavia, è emerso che ad oggi non c’è nulla di concreto e che a gennaio Giuntoli continuerà a lavorare per il Napoli. La possibilità che l’ex dirigente del Carpi sposi la causa della Juventus eventualmente sarebbe più un’idea per la prossima estate, quando diversi club di Serie A cambieranno il loro direttore sportivo.