Calciomercato, la Juve cala il poker | "Può arrivare solo in questo caso"

La Juventus si muove sul calciomercato con un obiettivo ben chiaro: un nuovo attaccante. Poker di nomi caldi per i bianconeri

La Juventus è attiva sul calciomercato, alla ricerca dei profili giusti per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Per comprare, però, bisogna anche vendere e i bianconeri si stanno muovendo anche in tal senso.

Il giornalista Xavier Jacobelli ha fatto il punto sulle possibili entrate e uscite dei bianconeri ai microfoni di ‘Radio radio’, durante lo speciale mercato: “In futuro alla Juventus le cose potrebbero cambiare a livello societario. La Juve sul calciomercato intanto si è concentrata su tre fronti: Aaron Ramsey, per capire se esista un’offerta concreta dalla Premier per il gallese; Arthur, che vuole giocare con continuità per tornare in Nazionale; la caccia all’attaccante”. Poi si concentra nello specifico sull’attacco: “Il sogno è Dusan Vlahovic, ma al momento è tale ma bisogna capire cosa succederà la prossima estate. Se la Fiorentina prende Ikoné subito, considera nei prossimi mesi ineluttabile la partenza del serbo. La Juventus segue Martial, Cavani, Icardi e Scamacca: non sono tutti titolari e potrebbero partire a gennaio”.

Calciomercato Juventus, Icardi e non solo: il punto sull’attacco

Sui possibili movimenti in casa bianconera, si è esposto anche Sandro Sabatini. Il giornalista, a ‘Radio Radio’, sottolinea quanto sia importante valutare i possibili scambi per l’arrivo di nuovi acquisti: “Se il PSG prendesse Arthur, il favorito per l’attacco diventerebbe Icardi. Se il Sassuolo prendesse un giovane della Juve, il favorito sarebbe Scamacca. Faccio fatica a trovare contropartite per la Premier, ma potrebbe essere il mercato dove piazzare Ramsey. Credo, per questo, che sia meglio concentrarsi per ora sulle uscite”.

Ricordiamo, inoltre, come da mesi la Juventus stia seguendo con attenzione il nome di Mauro Icardi. Vi abbiamo portato anche negli ultimi giorni gli aggiornamenti sulla trattativa. Maurito rappresenta una possibilità da indagare anche nelle prossime settimane: e chissà che un ritorno in Italia non possa presto concretizzarsi.