Juventus, sfida a due big per Haller | Offerta già pronta: 60 milioni

La Juventus lancia il guanto di sfida: nuovo nome nella caccia al bomber, spunta Haller dell’Ajax

Caccia al centravanti in grado di garantire quei gol che tanto mancano. Il problema gol è sicuramente un nodo da risolvere in casa Juventus. Il club bianconero sta infatti sondando il mercato per cercare nuovi volti in vari reparti in grado di rafforzare la squadra. Uno degli obiettivi è certamente un centravanti che abbia il gol nel sangue e che sappia segnare con grandi facilità. Tanti sono i profili valutati dalla società bianconera. Dusan Vlahovic è certamente il grande sogno, ma la dirigenza fiuta e studia diverse occasioni, tra cui Martial e Cavani, che sembrano essere in uscita dal Manchester United, senza tralasciare la pista Mauro Icardi.

Ora però sembra spuntare anche un altro profilo per il reparto offensivo bianconero. Il nome arriva dalla Spagna, ma la concorrenza non manca. La Juventus starebbe infatti pensando a Sebastien Haller, che in questa stagione sta collezionando numeri da record con la maglia dell’Ajax. Il centravanti franco-ivoriano ha infatti siglato 19 reti tra campionato e Champions League, di cui è capocannoniere, in 21 partite. Una media-gol impressionante.

Calciomercato Juventus, che concorrenza per Haller

A riferire dell’interesse bianconero è ‘Elgoldigital’, che sottolinea come Haller sia il grande obiettivo dell’Atletico Madrid. Gli spagnoli stanno pensando ad un totale restyling. La richiesta sarebbe di 60 milioni di euro per il classe 1994, ma la cifra non sembra spaventare la società campione di Spagna in carica. Simeone avrebbe infatti individuato in lui l’uomo giusto per l’attacco dei ‘Colchoneros’ e sembra puntare con decisione al centravanti.

La concorrenza però non manca: Juventus e Borussia Dortmund infatti sono pronte a lanciare la sfida, riferiscono dalla Spagna. I bianconeri sono ancora a caccia di un sostituto di Ronaldo, mentre i tedeschi avrebbero individuato nell’ivoriano l’uomo giusto per il post-Haaland, la cui permanenza in giallonero sembra sempre più vicina alla conclusione. L’affare non è certamente semplice per via del costo del cartellino e della concorrenza, ma anche Haller entra dunque a far parte della lista dei bomber sondati dalla dirigenza juventina.