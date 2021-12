CMIT TV | Calciomercato, ansia Serie A: “Tutto bloccato”

Il calciomercato è alle porte, ma la Serie A si interroga sul futuro per diversi club del massimo campionato. Tutto potrebbe bloccarsi

Il calciomercato di gennaio potrebbe rappresentare una risorsa importante per diverse squadre, alla ricerca degli interpreti giusti per migliorare la rosa. Praticamente tutti i maggiori club hanno intenzione di modificare il parco giocatori, alla ricerca di nuovi calciatori e delle occasioni giuste.

Dalla Juventus all’Inter, però, passando per diverse società italiane, molte sono interessate direttamente dal caso plusvalenze. Se ne parla sempre di più e con preoccupazione crescente, tra indagini e le possibili conseguenze che arriverebbero. Un nuovo terremoto potrebbe stravolgere la Serie A: le prossime settimane, o forse i prossimi mesi, potrebbero delineare un quadro totalmente nuovo e non semplice da gestire. In attesa di capire ciò che potrebbe succedere, il futuro sul calciomercato resta un’incognita. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin, prospettando una sessione magra a gennaio ai microfoni di ‘CMIT TV’: “Gennaio? Il caso plusvalenze bloccherà i tentativi di affari che sarebbero potuti esserci. Immagino virtuosismi per tentare dei colpi, ma non ci sono soldi e non mi immagini grandi acquisti”.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Colpo Inter a gennaio, l’annuncio: “La società si muoverà così”

Calciomercato, dal caso plusvalenze in Serie A all’Inter: il futuro di Handanovic

Biasin non si è soffermato solo sulle questioni extra-campo, ma anche su quello che potrebbe essere il futuro della porta nerazzurra: “Handanovic? Credo che sia veramente l’ultimo dei problemi. Alla fine penso lui possa rimanere, lo decideranno a fine stagione. Onana sarà il prossimo portiere. Handanovic non penso ne farà una questione di soldi”.

Biasin ha parlato anche delle possibili soluzioni a centrocampo e ha ammesso come il rinnovo di Marcelo Brozovic sarebbe il regalo che davvero vorrebbe sotto l’albero. Il mercato è pronto a entrare nel vivo, caso plusvalenze permettendo, ma non è così scontato che i botti avvengano.