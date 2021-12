CMIT TV | Colpo Inter a gennaio, l’annuncio: “La società si muoverà così”

Ecco come potrebbe muoversi a gennaio l’Inter. Tra uscite ed entrate: il punto sul mercato di Franco Vanni a CMIT TV

Non si ferma l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra ha conquistato una preziosa vittoria contro il Torino, chiudendo così il girone di andata a +4 sul Milan. Difficile trovare un neo a Lautaro Martinez e compagni, che dopo un avvio non proprio esaltante, ha iniziato a macinare gioco e punti, volando in testa alla classifica in Serie A e qualificandosi agli Ottavi di finale di Champions League.

A gennaio, molte squadre saranno a chiamate a correre ai ripari per sistemare le rose. Lo farà il Milan, che deve sostituire l’infortunato Simon Kjaer ma anche Juventus, Roma e Napoli. I bianconeri potrebbero essere la squadra a muoversi di più visto che serve un bomber e almeno un centrocampista. Attenzione anche ai giallorossi, alla ricerca di un centrocampista e di un terzino destro, e agli azzurri che devono prendere assolutamente un difensore dopo l’addio di Manolas.

Davvero tutte le squadre si muoveranno. Chi potrebbe non intervenire sul calciomercato di gennaio di gennaio è l’Inter. I nerazzurri potrebbero farlo qualora non si concretizzassero alcuni rinnovi e se dovesse partire Sanchez.

Calciomercato Inter, focus sui rinnovi: il punto di Vanni

Intervenuto a CMIT TV, la tv di Calciomercato.it, il collega Franco Vanni ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra: “Qualche inserimento lo farà se va via Sanchez – afferma il giornalista di La Repubblica -. Tutto dipenderà, però, dallo stesso calciatore. Ora mi sembra più entusiasta rispetto al passato. Mi chiedo comunque dove l’Inter possa rafforzarsi. All’apparenzza sembra una squadra perfetta, probabilmente si potrebbe prendere un centrale di difesa vista la condizione di Kolarov ma è difficile capire dove sia carente. L’Inter è focalizzata sui rinnovi di Brozovic e Perisic. Se qualcuno dovesse andare via si muoveranno”.

Rinnovo De Vrij – Il difensore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 – “Diventerà una priorità una volta chiarite la posizione di Brozovic e Perisic. Il fatto che Mino Raiola non ne parli è positivo. L’Inter farà di tutto per tenersi i suoi centrali”.