Inter, annuncio a sorpresa sul rinnovo | "Ha cambiato agente"

L’Inter lavora sul calciomercato e in particolare sui rinnovi di contratto. Arriva un nuovo annuncio sull’agente del big

L’Inter vola in classifica e non ha alcuna intenzione di fermarsi. I nerazzurri hanno vinto anche contro il Torino, anche se di misura, confermando e consolidando il primo posto in Serie A.

Natale sereno, quindi, per la Beneamata ma che precede un calciomercato che potrebbe regalare qualche regalo ai milanesi. E non solo sul fronte degli acquisti e delle cessioni. Infatti, i nerazzurri lavorano in maniera sempre più forte sul fronte rinnovi di contratto. Per Federico Dimarco è già arrivata l’ufficialità, mentre per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic c’è ancora da aspettare. Il centrocampista centrale si sta rivelando un elemento sempre più essenziale nello scacchiere tecnico-tattico di Simone Inzaghi e sta crescendo come uno dei centrocampisti migliori in circolazione, soprattutto per i compiti che gli vengono affidati davanti la difesa. C’è ancora distanza sul rinnovo, ma l’Inter conserva la volontà di portare a termine la trattativa.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Colpo Inter a gennaio, l’annuncio: “La società si muoverà così”

Calciomercato Inter, le novità per il rinnovo di Brozovic

Della situazione relativa il centrocampista croato ha parlato anche Sandro Sabatini. Il giornalista, ai microfoni di ‘Radio Radio’, durante lo speciale calciomercato, ha delineato la situazione, rivelando anche una novità: “Brozovic ha cambiato agente, ma ha dato precedenza all’Inter. I nerazzurri si sono spinti fino ai 6 milioni netti, la sua risposta è una richiesta di 8. Ma, secondo quanto pensa l’Inter, pare ci siano margini per trattare e venirsi incontro: la soluzione potrebbe essere costituita dai bonus. Anche Perisic ha chiesto un aumento dell’ingaggio a 5,5 milioni. L’Inter avrebbe piacere a trattenere l’esterno, ma semmai con una piccola riduzione d’ingaggio”.

La situazione relativa Brozovic andrà, dunque, seguita con grande attenzione: l’Inter va alla ricerca della fumata bianca per confermare uno dei calciatori che più sta incidendo sui risultati dei nerazzurri in campionato.