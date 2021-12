Fiorentina, primo botto in Serie A | L’attaccante è sbarcato in città

La Serie A è pronta ad accogliere il primo colpo di mercato ed è targato Fiorentina: l’attaccante è già arrivato in città

Manca pochissimo ormai all’apertura del mercato invernale e la Serie A si appresta ad accogliere un nuovo protagonista: l’attaccante è arrivato in Italia.

Sulle pagine di Calciomercato.it, nelle scorse settimane, vi abbiamo raccontato della trattativa tra Fiorentina e Lille per Jonathan Ikoné. La ‘Viola’ sta strabiliando sul campo da gioco da quando è arrivato Vincenzo Italiano in panchina e, in attesa di conoscere quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic, Rocco Commisso è pronto a regalare il primo colpo di mercato al suo allenatore. Come anticipato ieri sera, infatti, Jonathan Ikoné è arrivato a Firenze in mattinata e oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la sua firma sui contratti. L’attaccante francese, poi, tornerà in Francia per le vacanze di Natale prima di rientrare a Firenze e mettersi a disposizione di Italiano. Il primo colpo di mercato è targato Fiorentina.