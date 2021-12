Inter-Torino: voti e tabellino del primo tempo del match di San Siro valevole per la 19° giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide la zampata di Dumfries

La zampata di Dumfries permette alla capolista Inter di chiudere in vantaggio il primo tempo del match di San Siro contro il Torino.

Terzo gol nelle ultime quattro partite per l’esterno olandese, che sfrutta al meglio la discesa di Dzeko e il velo di Brozovic. Calhanoglu illumina la scena e manda in porta Lautaro per il raddoppio: il ‘Toro’ però spreca davanti a Milinkovic. Pjaca all’inizio mette i brividi ad Handanovic, mentre per il resto della prima frazione gli uomini di Juric fanno fatica a creare pericoli. Djidji in affanno, Brekalo crea grattacapi alla difesa nerazzurra.

INTER

Handanovic 6

Skriniar 6,5

De Vrij 6

Bastoni 6

Dumfries 7

Vidal 6

Brozovic 6,5

Calhanoglu 7

Perisic 5,5

Dzeko 6,5

Lautaro Martinez 5

All. Inzaghi 6,5

TORINO

Milinkovic-Savic 6

Djidji 5

Bremer 5,5

Buongiorno 5,5

Singo 6

Lukic 5

Pobega 5,5

Ola Aina 5,5

Brekalo 6,5

Pjaca 6

Sanabria 5,5

All. Juric 5,5

Arbitro: Guida 6

TABELLINO

INTER-TORINO 1-0

30′ Dumfries

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Satriano. Allenatore: Inzaghi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria. A disposizione: Gemello, Izzo, Zima, Zaza, Ricardo Rodriguez, Ansaldi, Praet, Kone, Mandragora, Warming, Linetty, Rincon. Allenatore: Juric

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

VAR: Banti

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 0′