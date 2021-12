Sorpresa in Serie A, esonero già deciso | Panchina a Giampaolo

Esonero in vista in Serie A, esonero già deciso e attesa per l’annuncio ufficiale; la panchina può andare a Marco Giampaolo

Napoli-Spezia sarà l’ultima partita di Thiago Motta come allenatore del club ligure. Dopo un girone di andata altalenante, che comunque tiene i bianconeri a più due punti dalla zona retrocessione, la separazione sembra già decisa. Dopo la partita di stasera si attendono infatti ore molto calde che porteranno all’avvicendamento in panchina.

Sarebbero pochi, secondo ‘Tuttosport’, i margini per medicare la ferita. L’esperienza di Thiago Motta allo Spezia sembra ai titoli di coda dopo mesi alterni e difficili, anche dal punto di vista dei rapporti prima con la squadra e ora con il club. La partita di oggi contro il Napoli, al di là del risultato, dirà poco sul futuro del mister italobrasiliano. Il nuovo allenatore, in effetti, pare già designato.

LEGGI ANCHE >>> Caso plusvalenze, la Gdf nelle sedi dell’Inter e della Lega Serie A

Calciomercato Spezia, via Thiago Motta: Giampaolo in pole per la panchina

Domani, aggiunge il quotidiano, i dirigenti dello Spezia avranno colloqui decisivi in particolare con Marco Giampaolo, che sembra il principale candidato alla sostituzione di Thiago Motta. Il tecnico ex Milan già in estate, parallelamente a Tedesco (poi finito al Lipsia), aveva declinato l’invito, per poi rendersi disponibile solo in questi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Caos Salernitana, Serie A e Serie B stravolte | Come cambiano i tornei

La società, dal canto suo, punterebbe a trovare un accordo extra contratto con Thiago, che ha una clausola di penale di 400 mila euro a suo favore in caso di esonero entro il 31 dicembre. L’obiettivo della dirigenza è trovare una nuova guida tecnica già dal 28 dicembre prossimo, quando la squadra tornerà ad allenarsi dopo la sosta natalizia. Solo in caso di rifiuto di Giampaolo, infine, si andrà su Rolando Maran.