Calciomercato Milan, dubbi su Ibrahimovic: indizio sul ritiro

Ancora un infortunio per Zlatan Ibrahimovic e sorgono nuovi dubbi sul futuro dell’attaccante: l’indizio sul possibile ritiro

Ancora un infortunio, l’ennesimo per Zlatan Ibrahimovic. Contro l’Empoli l’attaccante svedese non ci sarà a causa di un problema fisico. Non il primo per l’11 rossonero che quando disponibile continua a fare la differenza.

Il problema è che le assenze iniziano a diventare troppe ed ora che gli anni sono 40 qualche interrogativo nasce. Il contratto in scadenza a fine stagione alimenta i dubbi e a farli crescere ci pensano i bookmakers: per Zlatan Ibrahimovic, infatti, è in discesa la quota per il ritiro che ora è pagato tre volte la posta.

Calciomercato Milan, ritiro per Ibrahimovic: l’ipotesi

Un indizio su quello che potrebbe essere il destino di Ibrahimovic: con troppi infortuni, l’addio al calcio giocato potrebbe diventare una ipotesi molto concreta. Il Milan al momento è in piena corsa per lo scudetto anche se il distacco dall’Inter nelle ultime settimane è cresciuto. Colpa anche degli infortuni che hanno costretto Pioli a schierare formazioni quasi obbligate. Sarà costretto anche questa sera contro l’Empoli con Giroud attaccante centrale senza alcuna alternativa vista l’assenza anche di Ibra.

Una situazione che andrà risolta con l’indizio sullo svedese che arriva dai bookmakers che potrebbe spingere il Milan a far partire l’assalto ad un bomber per la prossima stagione.