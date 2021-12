Calciomercato Inter e Milan, Shevchenko ci prova | Doppio colpo in canna

Inter e Milan sono pronte a dire la loro sul calciomercato, ma attenzione anche alle operazioni in uscita. Shevchenko ne vuole due

Inter, Milan e il calciomercato. Il mese di gennaio potrebbe essere decisivo per ristrutturare le rose delle maggiori big e alimentare la corsa scudetto. Una sfida che le due milanesi porteranno avanti fino alla fine, ma che intanto vedrà i due club attivi in sede di trattative.

Un grande ex potrebbe inserirsi nei discorsi relativi il futuro delle società meneghine e incidendo anche sui piani presenti dei club. Stiamo parlando di Andrij Shevchenko: l’allenatore ucraino potrebbe ristrutturare in maniera importante il Genoa. Il suo impatto sul club ligure non è stato significativo, anche per colpa di un calendario proibitivo. Di certo, qualcosa andrà fatta sul calciomercato per rendere competitiva una rosa che fino ad oggi non ha reso. E nelle rose di Inter e Milan potrebbero esserci i nomi giusti per la seconda parte di stagione.

Calciomercato Inter e Milan, doppio addio: vanno da Shevchenko

Un centrocampista e un esterno d’attacco, questi alcuni dei profili che potrebbero servire a Shevchenko per nutrire il suo 4-3-3. In casa Milan c’è un interprete che questo modulo lo conosce bene e in cui può esprimersi al meglio: stiamo parlando di Samu Castillejo. L’esterno d’attacco piace da tempo e con il suo mancino, rientrando dalla fascia destra, può dare il meglio. Il ragazzo piace anche in Spagna.

In uscita, in ottica Genoa, anche Matias Vecino. L’ex Fiorentina può fare la differenza, da mezzala pura, nel 4-3-3 e la sua esperienza all’Inter sembra vicina a volgere al termine. Il Genoa, come riporta il ‘Secolo XIX’, è sul centrocampista e potrebbe essere la destinazione giusta per il calciatore. Due occasioni sul calciomercato, da Milano, che potrebbero cambiare non poco per Shevchenko.