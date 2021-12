Addio alla Lazio, l’affare è deciso: va alla Juventus

La ‘cura’ Sarri procura qualche malumore in casa Lazio, il colpo può essere della Juventus: che affare per i bianconeri

La ‘cura’ Sarri procura qualche problema in casa Lazio. Dall’esultanza polemica di Acerbi alla complicata situazione di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, passando per Lazzarri, altro calciatore che sembra non riuscirsi a calare nel calcio voluto dal tecnico di Figline.

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio è inevitabile il rincorrersi di voci sui possibili addii di questi quattro calciatori alla società di Lotito. Del resto le pretendenti non mancano, all’estero come in Italia. Dall’Inter alla Juventus, passando per il Milan, tutte le grandi della Serie A potrebbero bussare alla porta della Lazio e proprio i bianconeri sono quelli accreditati per piazzare il grande colpo.

Calciomercato Lazio, colpo Milinkovic per la Juventus

Calciomercato.it ha chiesto sul proprio account Twitter quale può essere il colpo in casa Lazio da parte della big italiane. Quattro le opzioni che vanno da Lazzari all’Inter a Acerbi sempre ai nerazzurri e poi Milinkovic-Juve e Luis Alberto al Milan.

Quattro possibili operazioni sui quali i follower di Calciomercato.it si sono espressi: è Milinkovic-Juventus l’affare qual quale punterebbero il 39,2% di chi ha risposto al sondaggio. Decisamente più staccate le altre possibilità: Luis Alberto al Milan raccoglie il 30,8% di preferenze, mentre i due possibili affari dell’Inter raccolgono rispettivamente il 21% (Lazzari) e il 9% (Acerbi) di voti.