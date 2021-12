Calciomercato Inter, svolta totale: addio deciso | Offerto a Conte e non solo

L’Inter si prepara a settimane intense sul calciomercato, in attesa dell’occasione giusta da cogliere. Offerto ad Antonio Conte, nuova svolta

L’Inter e un futuro tutto da decifrare, quello sul calciomercato. La squadra di Simone Inzaghi sembra aver trovato una quadratura ben precisa e ora vola in vetta alla classifica.

I nerazzurri sono al primo posto, campioni d’inverno e con nuove certezze: un gioco che piace, medie realizzative anche al di sopra delle aspettative e una solidità difensiva ritrovata, dopo che a inizio stagione qualche gol in più era stato subito. E poi c’è il calciomercato, dopo l’Inter non potrà fare follie, ma allo stesso tempo con qualche occasione che Beppe Marotta non vuol farsi sfuggire per migliorare ulteriormente la rosa. E tra i calciatori accostati alla Beneamata negli ultimi giorni è tornato in auge Philippe Coutinho. Il trequartista, portato in Europa proprio dall’Inter ormai un decennio fa, è in uscita dal Barcellona. I nerazzurri, però, non sono l’unica pista in ballo per il brasiliano.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Inter, Juventus e Milan: Julian Alvarez, per ora, non si scalda

Calciomercato Inter, la Premier su Coutinho: offerta per Conte

Le ultime stagioni non sono state all’altezza per Coutinho. Dopo l’exploit al Liverpool, il brasiliano non è riuscito a mantenere il suo livello di prestazioni. Complici anche i tanti infortuni che ne hanno limitato fortemente la continuità e il suo apporto in campo. Ora l’addio sembra segnato con Xavi pronto a sacrificarlo per finanziare altri acquisti. Se negli ultimi giorni l’Inter sembrava opzione realizzabile, ora la Premier League spinge per riportare il calciatore in Inghilterra.

In particolare, secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’, il Barcellona avrebbe già offerto Coutinho a Tottenham e Newcastle. L’interno di centrocampo potrebbe essere interprete molto utile ad Antonio Conte per affermare il suo gioco. I Magpies, dopo l’arrivo di Pif, sono a caccia di colpi importanti. Vedremo se l’affare in uscita si scalderà nelle prossime settimane per il Barcellona, ma di certo Coutinho è pronto all’addio e l’Italia, per ora, resta lontana.