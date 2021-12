Inter prima con 2 punti sul Milan, Juve a -3 dalla Champions | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 18esima giornata. Da Milan e Napoli a Inter, Juventus e Roma: la classifica senza Var

Penultimo appuntamento del 2021 con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza.

Nella diciottesima giornata di campionato ci sono stati molti episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nell’anticipo del sabato tra Atalanta e Roma, Irrati cancella l’autogol di Cristante che avrebbe portato al 2-2 per posizione di fuorigioco di Palomino dopo la deviazione di Zapata. Episodio quasi identico nell’altro big match in posticipo tra Milan e Napoli: Massa annulla la rete di Kessie per un offside a inizio azione giudicato attivo da parte di Giroud. Nella sfida tra Spezia ed Empoli, invece, Maggiani concede e poi toglie un rigore ai toscani: Amian tocca il pallone con il petto e non con il braccio. Infine in Torino-Verona, Fabbri cambia il colore del cartellino mostrato a Magnani da giallo a rosso: il difensore interrompe una chiara occasione da gol di Sanabria.

Serie A, penultima giornata di andata : risultati e classifica senza Var

Lazio-Genoa 3-1

Salernitana-Inter 0-5

Atalanta-Roma 2-4

Bologna-Juventus 0-2

Cagliari-Udinese 0-4

Fiorentina-Sassuolo 2-2

Spezia-Empoli 1-2

Sampdoria-Venezia 1-1

Torino-Verona 1-0

Milan-Napoli 1-1

CLASSIFICA REALE: Inter punti 43, Milan 39, Napoli 39, Atalanta 37, Roma 31, Fiorentina 31, Juventus 31, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Sassuolo 24, Bologna 24, Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, Genoa 10, Cagliari 10, Salernitana 8.

CLASSIFICA SENZA VAR: Inter punti 42, Atalanta 40, Milan 40, Napoli 35, Juventus 32, Roma 30, Empoli 29, Fiorentina 28, Sassuolo 27, Lazio 27, Torino 25, Bologna 22, Sampdoria 22, Verona 21, Udinese 21, Venezia 15, Genoa 13, Spezia 12, Cagliari 10, Salernitana 8.