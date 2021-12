Calciomercato Juventus, de Ligt verso l’addio | Primo contatto già avvenuto

Le parole di Raiola hanno aperto alla cessione di de Ligt: il centrale della Juventus avrebbe già avuto il primo contatto con il grande club

È stato uno dei migliori in campo nella vittoria in trasferta dei bianconeri sul campo del Bologna, ma il futuro di Matthijs de Ligt potrebbe essere lontano da Torino.

Nella giornata di ieri le parole di Mino Raiola hanno tuonato in maniera minacciosa, facendo preoccupare l’ambiente bianconero. Il centrale olandese è pronto per un nuovo step, questa l’ammissione del noto procuratore sull’ex Ajax. In estate si attiverà la clausola che permetterebbe a qualsiasi club di mettere le mani su de Ligt senza che la Juventus possa fare nulla, valore: 150 milioni di euro. In attesa di capire quale sarà il futuro dell’olandese, il suo entourage avrebbe già avuto il primo contatto con un grande club.

Calciomercato Juventus, de Ligt pensa all’addio | Contatto col Barcellona

Riavvolgendo il nastro di tre anni, la Juventus inseguiva Matthijs de Ligt insieme a diversi grandi club europei: tra tutti, in particolare, Real Madrid e Barcellona erano i club più interessati. Non è un caso, quindi, che ora siano ancora le spagnole le formazioni più papabili ad accogliere l’olandese in caso di addio ai bianconeri. Inoltre, il primo contatto sarebbe già avvenuto e avrebbe avuto luogo nel corso di un’importante cerimonia proprio a Torino.

In occasione della premiazione per il ‘Golden Boy’, Raiola avrebbe avuto il primo contatto con il Barcellona per de Ligt. Per i blaugrana arrivare all’ex lanciere rappresenterebbe il primo tassello su cui edificare la difesa del futuro: avere, oltre a de Jong a centrocampo, anche de Ligt in difesa sarebbe un grande punto di partenza per Xavi. La rivoluzione catalana del nuovo allenatore è appena cominciata e, come da tradizione blaugrana, potrebbe essere caratterizzata da una forte componente olandese. Un filo diretto da Cruijff a Matthijs de Ligt.