Il giudice sportivo ha reso noto le decisioni sulle gare di venerdì e sabato della 18a giornata di Serie A: due squalificati

Il giudice sportivo ha squalificato due giocatori dopo gli anticipi della 18a giornata di Serie A: 2021 già terminato per Marin (Cagliari) e Barella (Inter) che salteranno la prossima giornata di campionato in programma in infrasettimanale tra martedì e giovedì.

Tre poi i club sanzionati. Si tratta della Roma (10 mila euro di ammenda) per il lancio fumogeni e bengala; la Juventus (3mila euro) per il lancio di un petardo in campo; l’Atalanta (2mila euro) per il lancio di un frutto all’interno del terreno di gioco.