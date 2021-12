Milan-Napoli, Pioli nel mirino di molti tifosi: “Via a fine anno”

Milan e Napoli si stanno sfidando per tenere il passo dell’Inter. Le critiche arrivano copiose per Stefano Pioli già durante il primo tempo

Il Milan non ha rispettato le attese nel primo tempo contro il Napoli. I rossoneri sono passati subito in svantaggio, dopo il gol di Elmas su assist di Zielinski.

Un inizio in salita, dunque, per i padroni di casa, a caccia di punti preziosi per tenere il passo dell’Inter che intanto scappa in vetta alla classifica. E in generale i partenopei hanno dato vita a una prestazione di grande solidità e continuità. Quindi, almeno per i primi 45 minuti, il Milan, al netto di qualche occasione, non è riuscito a imporre il suo gioco. E le critiche sono arrivate in massa per Stefano Pioli. I tifosi, infatti, dopo qualche risultato altalenante dell’ultimo periodo, non gli perdonano il gioco che ha dato alla squadra e qualche errore.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Napoli, Pioli a sorpresa: “Non vale per lo scudetto, ecco il motivo”

Milan-Napoli, molte critiche per Pioli durante il primo tempo

Durante il primo tempo, è un vero e proprio plebiscito contro Pioli. I tifosi si sono schierati totalmente contro l’allenatore, esprimendo tutto il loro disappunto per la gestione della squadra. C’è chi si scaglia contro le palle lunghe verso la punta che caratterizzano il gioco rossonero, chi addirittura etichetta il tecnico di mediocrità. E poi c’è chi prospetta un addio dell’ex allenatore dell’Inter a fine stagione. In totale sono oltre mille i tweet dei tifosi: un vero e proprio fiume in piena. Di seguito ve ne presentiamo alcuni dei tantissimi.

Pioli è un mediocre.

Ottimo allenatore di costruzione, ma nulla di più. Quando c’è da fare lo step successivo fa sempre un passo falso.

Non può continuare ad essere l’allenatore di una squadra che ambisce allo scudetto.#Pioli #MilanNapoli #Milan #Spalletti #Napoli #SerieA — Carlo_V_d’Asburgo (@Carlo_V_Imperat) December 19, 2021

Voi lo sapete che in un altro campionato, in una squadra che dovrebbe competere per lo scudetto #Pioli sarebbe a rischio? Sempre riconoscenti ma a fine campionato se le cose non andranno in un certo modo non escludo sorprese. #MilanNapoli — Donnie (@donnie_darko82) December 19, 2021

Mh, interessanti questi schemi di attacco alla viva il parroco che ha ideato #Pioli.#MilanNapoli — Corrado Morricone (@CorradoMor) December 19, 2021

Io sono sempre stato coerente e ho sto nickname da 2 anni — pioli out! (@fantabotti) December 19, 2021