Milan-Napoli, Pioli a sorpresa: “Non vale per lo scudetto, ecco il motivo”

Milan-Napoli è la partita più attesa di questa giornata. Stefano Pioli ha parlato pochi minuti prima del fischio d’inizio

Milan-Napoli, solo a nominarla una partita che ha insito un fascino del tutto particolare. E un po’ di più quest’anno dopo una partenza da sogno per entrambe le squadre.

Ora l’Inter ha scavalcato entrambe in classifica, ma le due big vogliono tenere il passo. Stefano Pioli ha presentato il match ai microfoni di ‘DAZN’: “È una partita da alta classifica. Non vale per lo scudetto come non lo valeva un mese fa, ancora è presto. Messias? La qualità è sempre la chiave di qualsiasi gara, soprattutto quando il livello si alza. Junior ha lo spunto giusto per fare bene”.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Napoli, assenza dell’ultima ora: tegola pesantissima

Milan-Napoli, Pioli sulle scelte di Spalletti

A domanda precisa, Pioli si sofferma anche sulle scelte di Luciano Spalletti: “Petagna? Non cambiano le nostre disposizioni in fase difensiva, poi è chiaro che teniamo in grande considerazione anche i nostri avversari”. Insomma, il centravanti di peso non cambia l’architettura del Milan, con la chiara intenzione di portare a casa i tre punti.