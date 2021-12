Napoli, Giuntoli: “Manolas, vi spiego” | Doppio annuncio sul calciomercato

Il Napoli si appresta ad affrontare il Milan questa sera. Giuntoli ha parlato di calciomercato prima della partita

Il Napoli non vuole sbagliare e questa sera è atteso da una prova importante contro il Milan, nonostante le tante assenze.

Prima della partita, Cristiano Giuntoli si è soffermato ai microfoni di ‘DAZN’, facendo il punto della situazione sul calciomercato e sulle scelte di Luciano Spalletti: “La speranza è che Petagna faccia una grande prestazione. Ha fatto bene le ultime, si è dato un gran da fare. Davanti Spalletti ha tante alternative, ha preferito dare un punto di riferimento subito per poi non darne negli ultimi trenta minuti”.

Il direttore sportivo si sofferma anche sull’addio di Kostas Manolas: “Il ragazzo ha avuto molti problemi negli ultimi due mesi, l’abbiamo avuto per 15 minuti con il Leicester. In quella partita ha avuto un riacutizzarsi del problema. Abbiamo pensato di fare subito l’operazione in uscita, perché tanto con noi non avrebbe più giocato”.

Calciomercato Napoli, Giuntoli chiarisce le idee

Giuntoli espone anche i piani degli azzurri sul calciomercato: “È sempre un’opportunità, ci serve un centrale difensivo destro. Cercheremo di cogliere qualche occasione e per il resto vediamo cosa accadrà. Slittamento coppa d’Africa? Siamo interessati, ma noi pensiamo sempre all’incolumità delle persone. L’importante è che si faccia il bene di tutti”.